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Министры обороны Азербайджана и Турции прибыли в Габалу

Министры обороны Азербайджана и Турции прибыли в Габалу

11 июня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар прибыли в город Габалу для участия в трехсторонней встрече министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

Отметим, что 12 июня в Габале состоится трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Леваном Изория.

В ходе встречи состоится обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечению безопасности региональных проектов и ряду других вопросов.

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