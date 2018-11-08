Министр Закир Гасанов провел совещание с командным составом Азербайджанской армии

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ 8 ноября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с командным составом Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

К совещанию, проведенному с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений, служб министерства, а также командиров объединений, посредством видеосвязи были привлечены командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне и другие ответственные офицеры.

Министр обороны довел до личного состава задачи, возложенные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым на Азербайджанскую армию, и дал конкретное указание по своевременному и качественному решению в войсках вопросов, вытекающих из этих задач.

Министр обороны поручил уделить основное внимание в ходе командно-штабных военных игр на непрерывное управление войсками и правильную организацию взаимодействия с применением новейших, в том числе космических технологий.

Касаясь ситуации на линии фронта, генерал-полковник З.Гасанов отметил важность уделения особого внимания повышению боеспособности войск, уровня боеготовности личного состава, дисциплины и бдительности в организации и несении боевых дежурств, а также завершению подготовительных работ к зимнему периоду.

Поздравив личный состав по случаю Дня Государственного флага и Дня Конституции Азербайджанской Республики, министр обороны поручил на высоком уровне провести во всех воинских частях для родителей и родственников солдат День открытых дверей, а также церемонии принятия военной присяги.