Министр Закир Гасанов осмотрел новые объекты военной инфраструктуры

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие работники министерства ознакомились с условиями, созданными в ново построенном административном здании Общевойскового учебного центра, а также с проделанной работой в облас

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие работники министерства ознакомились с условиями, созданными в ново построенном административном здании Общевойскового учебного центра, а также с проделанной работой в области боевой подготовки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В центре, максимально адаптированном к реальным боевым условиям, с учетом предназначения подразделений различных родов войск, создана необходимая инфраструктура для развития боевой подготовки и тактико-специальных навыков военнослужащих.

Затем руководство министерства ознакомилось с условиями в воинской части, расположенной в Кяльбаджарском районе.

Было отмечено, что в воинской части созданы необходимые условия для прохождения личным составом образцовой службы.

Генерал-полковник З.Гасанов наблюдал за показательными выступлениями военнослужащих в учебном центре воинской части. Министр обороны дал конкретные указания ответственным лицам по поддержанию высокого уровня боевой подготовки и профессионализма военнослужащих.