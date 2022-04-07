О нас
Аудио новости

Министр Закир Гасанов осмотрел новые объекты военной инфраструктуры

Министр Закир Гасанов осмотрел новые объекты военной инфраструктуры Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие работники министерства ознакомились с условиями, созданными в ново построенном административном здании Общевойскового учебного центра, а также с проделанной работой в облас
Армия
7 апреля 2022 г. 10:15
Министр Закир Гасанов осмотрел новые объекты военной инфраструктуры

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие работники министерства ознакомились с условиями, созданными в ново построенном административном здании Общевойскового учебного центра, а также с проделанной работой в области боевой подготовки.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В центре, максимально адаптированном к реальным боевым условиям, с учетом предназначения подразделений различных родов войск, создана необходимая инфраструктура для развития боевой подготовки и тактико-специальных навыков военнослужащих.

Затем руководство министерства ознакомилось с условиями в воинской части, расположенной в Кяльбаджарском районе.

Было отмечено, что в воинской части созданы необходимые условия для прохождения личным составом образцовой службы.

Генерал-полковник З.Гасанов наблюдал за показательными выступлениями военнослужащих в учебном центре воинской части. Министр обороны дал конкретные указания ответственным лицам по поддержанию высокого уровня боевой подготовки и профессионализма военнослужащих.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Kəlbəcərə gedib, yeni hərbi infrastrukturlara baxış keçirib

Другие новости из категории

Азербайджанский спецназ провел учения в Нахчыване
Азербайджанский спецназ провел учения в Нахчыване
6 апреля 2022 г. 17:19
В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
Азербайджанские военнослужащие готовятся к международным учениям Эфес-2022
ФотоАзербайджанские военнослужащие готовятся к международным учениям "Эфес-2022"
6 апреля 2022 г. 10:08
Германия получила одобрение Израиля и США на приобретение систем ПРО Arrow 3
Германия получила одобрение Израиля и США на приобретение систем ПРО Arrow 3
6 апреля 2022 г. 02:20
Служба внешней разведки наделена новыми полномочиями
Служба внешней разведки наделена новыми полномочиями
5 апреля 2022 г. 16:36
В войсках Нахчыванского гарнизона завершены командно-штабные учения
ФотоВ войсках Нахчыванского гарнизона завершены командно-штабные учения
5 апреля 2022 г. 16:22
Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили задачи по огневой подготовке
Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили задачи по огневой подготовке
5 апреля 2022 г. 09:55
Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
Фото Мать героя Апрельских боев: Мы все ждали его возращения...
4 апреля 2022 г. 17:47
Минобороны о подготовке артиллеристов на освобожденных территориях
Минобороны о подготовке артиллеристов на освобожденных территориях
4 апреля 2022 г. 17:43
Анализы ДНК будут взяты со всех останков, найденных в селе Фаррух
Анализы ДНК будут взяты со всех останков, найденных в селе Фаррух
4 апреля 2022 г. 17:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi