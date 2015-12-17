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    Министр Явер Джамалов: Мы можем полностью обеспечить азербайджанскую армию всеми боеприпасами

    Производство танков и вертолетов невыгодно с экономической точки зрения

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министерство оборонной промышленности полностью обеспечивает азербайджанскую армию стрелковым оружием и запасными частями к ним. 

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил министр оборонной промышленности Явер Джамалов. 

    "Мы можем полностью обеспечить армию всеми боеприпасами. Большие проекты, например, производство танков и вертолетов невыгодно с экономической точки зрения. Допустим, необходимо 300-350 танков, на что требуется 100-150 млн. долларов, тогда зачем мы должны тратить на их производство 5 млрд.?!  Однако этот вопрос будет рассмотрен в перспективе", - добавил министр. 

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