Министр Явер Джамалов: Мы можем полностью обеспечить азербайджанскую армию всеми боеприпасами

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Министерство оборонной промышленности полностью обеспечивает азербайджанскую армию стрелковым оружием и запасными частями к ним.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

"Мы можем полностью обеспечить армию всеми боеприпасами. Большие проекты, например, производство танков и вертолетов невыгодно с экономической точки зрения. Допустим, необходимо 300-350 танков, на что требуется 100-150 млн. долларов, тогда зачем мы должны тратить на их производство 5 млрд.?! Однако этот вопрос будет рассмотрен в перспективе", - добавил министр.