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Министр: Военное сотрудничество Азербайджан-Пакистан-Турция строится на дружественных и братских отношениях

Министр: Военное сотрудничество Азербайджан-Пакистан-Турция строится на дружественных и братских отношениях Двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией основано на дружественных и братских отношениях.
Армия
1 ноября 2023 г. 18:22
Министр: Военное сотрудничество Азербайджан-Пакистан-Турция строится на дружественных и братских отношениях

Двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией основано на дружественных и братских отношениях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с делегацией во главе с командующим сухопутными войсками ВС Исламской Республики Пакистан генералом Асимом Муниром.

Генерал-полковник З.Гасанов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их пребыванием в Азербайджане.

Министр отметил, что двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией основано на дружественных и братских отношениях. Гостям также рассказали о реформах, проводимых в Азербайджанской армии под руководством президента Ильхама Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan-Pakistan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı dostluq və qardaşlıq münasibətləri üzərində qurulub"

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