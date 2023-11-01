Министр: Военное сотрудничество Азербайджан-Пакистан-Турция строится на дружественных и братских отношениях

Двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией основано на дружественных и братских отношениях.

Двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией основано на дружественных и братских отношениях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с делегацией во главе с командующим сухопутными войсками ВС Исламской Республики Пакистан генералом Асимом Муниром.

Генерал-полковник З.Гасанов поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их пребыванием в Азербайджане.

Министр отметил, что двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией основано на дружественных и братских отношениях. Гостям также рассказали о реформах, проводимых в Азербайджанской армии под руководством президента Ильхама Алиева.