​Министр: В будущем году будет проводиться работа над рядом новых проектов - ФОТО

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось заседание коллегии, посвященное 10-летию министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Как сообщает Report, в своем выступлении министр оборонной промышленности Явер Джамалов сказал, что в результате решительных шагов президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг высокого развития.

По словам министра, в 2015 году в стране прошел ряд международных мероприятий: "Проведение подобных мероприятий в Азербайджане играет важную роль в признании страны во всем мире. В 2014-2015 гг. экономика Азербайджана развивалась, уровень бедности заметно сократился. В настоящее время Азербайджан лидирует в регионе. Наша страна обладает превосходством на линии соприкосновения войск с Арменией. Проведена большая работа в укреплении армии".

Министр добавил, что в 2016 году намечается работа над рядом новых проектов.

На заседании с отчетом выступили начальники управлений министерства.

В заключение Я.Джамалов вручил удостоенным президентом Ильхамом Алиевым работникам министерства дипломы и денежные премии.