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    ​Министр: В будущем году будет проводиться работа над рядом новых проектов - ФОТО

    Прошло заседание коллегии, посвященное 10-летию министерства оборонной промышленности

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось заседание коллегии, посвященное 10-летию министерства оборонной промышленности Азербайджана.

    Как сообщает Report, в своем выступлении министр оборонной промышленности Явер Джамалов сказал, что в результате решительных шагов президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг высокого развития.

    По словам министра, в 2015 году в стране прошел ряд международных мероприятий: "Проведение подобных мероприятий в Азербайджане играет важную роль в признании страны во всем мире. В 2014-2015 гг. экономика Азербайджана развивалась, уровень бедности заметно сократился. В настоящее время Азербайджан лидирует в регионе. Наша страна обладает превосходством на линии соприкосновения войск с Арменией. Проведена большая работа в укреплении армии".

    Министр добавил, что в 2016 году намечается работа над рядом новых проектов.

    На заседании с отчетом выступили начальники управлений министерства.

    В заключение Я.Джамалов вручил удостоенным президентом Ильхамом Алиевым работникам министерства дипломы и денежные премии. 

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