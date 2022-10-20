Министр: Турция и Азербайджан продолжают работать плечом к плечу

"Турция и Азербайджан продолжают работать плечом к плечу".

"Турция и Азербайджан продолжают работать плечом к плечу".

Как передает командированный в Джебраил сотрудник Report, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Мы рады тому, что наши азербайджанские братья вернулись в свои дома", - подчеркнул министр.

"Мы были свидетелями того, какими быстрыми темпами проводилось здесь строительство дорог, мостов, железных дорог, аэропортов. Мы говорили всегда - Азербайджан не одинок, мы два государства, одна нация. Турция и Азербайджан продолжают работать плечом к плечу. Грядущее будущее будет хорошим как с точки зрения безопасности, так и благополучия", - отметил министр.