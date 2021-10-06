Министр: Сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции в сфере обороны эффективно

Трехстороннее сотрудничество в области обороны между Грузией, Азербайджаном и Турцией является эффективным, служит безопасности и стабильности в регионе.

Трехстороннее сотрудничество в области обороны между Грузией, Азербайджаном и Турцией является эффективным, служит безопасности и стабильности в регионе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

По словам министра, отношения между Азербайджаном, Турцией и Грузией, основанные на стратегическом партнерстве, доверии и взаимном уважении, имеют большое значение для безопасности региона, благополучия народов и развития оборонных сил.

Как сообщили в Министерстве обороны Грузии, документ о трехстороннем сотрудничестве был подписан на встрече в Кахетинском регионе с участием министров обороны трех стран.