Министр: Сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции в сфере обороны эффективно

Трехстороннее сотрудничество в области обороны между Грузией, Азербайджаном и Турцией является эффективным, служит безопасности и стабильности в регионе.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
По словам министра, отношения между Азербайджаном, Турцией и Грузией, основанные на стратегическом партнерстве, доверии и взаимном уважении, имеют большое значение для безопасности региона, благополучия народов и развития оборонных сил.
Как сообщили в Министерстве обороны Грузии, документ о трехстороннем сотрудничестве был подписан на встрече в Кахетинском регионе с участием министров обороны трех стран.