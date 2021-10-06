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Министр: Сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции в сфере обороны эффективно

Министр: Сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции в сфере обороны эффективно Трехстороннее сотрудничество в области обороны между Грузией, Азербайджаном и Турцией является эффективным, служит безопасности и стабильности в регионе.
Армия
6 октября 2021 г. 11:27
Министр: Сотрудничество Грузии, Азербайджана и Турции в сфере обороны эффективно

Трехстороннее сотрудничество в области обороны между Грузией, Азербайджаном и Турцией является эффективным, служит безопасности и стабильности в регионе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

По словам министра, отношения между Азербайджаном, Турцией и Грузией, основанные на стратегическом партнерстве, доверии и взаимном уважении, имеют большое значение для безопасности региона, благополучия народов и развития оборонных сил.

Как сообщили в Министерстве обороны Грузии, документ о трехстороннем сотрудничестве был подписан на встрече в Кахетинском регионе с участием министров обороны трех стран.

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Версия на английском языке Minister praises Georgia-Azerbaijan-Turkey defense cooperation as effective
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Müdafiə sahəsində Gürcüstan-Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı səmərəlidir”

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