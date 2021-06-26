Министр: Скорость и профессионализм нашей армии вызвали шок в армянской армии

"Главной надеждой армян были созданные ими на фронте фортификационные сооружения. Они даже дали этим укреплениям разные названия. Героизм и высокий уровень профессионализма наших военнослужащих, солдат сыграли большую роль в прорыве линии фронта через зам

"Главной надеждой армян были созданные ими на фронте фортификационные сооружения. Они даже дали этим укреплениям разные названия. Героизм и высокий уровень профессионализма наших военнослужащих, солдат сыграли большую роль в прорыве линии фронта через заминированные территории".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в интервью Real TV.

По его словам, наша армия за короткое время прорвала передовую линию противника на многочисленных направлениях: "Скорость, высокий профессионализм нашей армии вызвали шок в армянской армии. Мы тоже это чувствовали. А быстрое наступление заложило фундамент нашей будущей победы", - добавил министр.