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Министр: Скорость и профессионализм нашей армии вызвали шок в армянской армии

Министр: Скорость и профессионализм нашей армии вызвали шок в армянской армии "Главной надеждой армян были созданные ими на фронте фортификационные сооружения. Они даже дали этим укреплениям разные названия. Героизм и высокий уровень профессионализма наших военнослужащих, солдат сыграли большую роль в прорыве линии фронта через зам
Армия
26 июня 2021 г. 12:51
Министр: Скорость и профессионализм нашей армии вызвали шок в армянской армии

"Главной надеждой армян были созданные ими на фронте фортификационные сооружения. Они даже дали этим укреплениям разные названия. Героизм и высокий уровень профессионализма наших военнослужащих, солдат сыграли большую роль в прорыве линии фронта через заминированные территории".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в интервью Real TV.

По его словам, наша армия за короткое время прорвала передовую линию противника на многочисленных направлениях: "Скорость, высокий профессионализм нашей армии вызвали шок в армянской армии. Мы тоже это чувствовали. А быстрое наступление заложило фундамент нашей будущей победы", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Bizim ordunun sürəti və peşəkarlığı Ermənistan ordusunda şok yaratdı"

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