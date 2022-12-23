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Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева В следующем году по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летия со дня основания Турецкой Республики пройдут совместные турецко-азербайджанские военные учения.
Армия
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В следующем году по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летия со дня основания Турецкой Республики пройдут совместные турецко-азербайджанские военные учения.

Об этом в эксклюзивном заявлении Анкарскому бюро Report сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

"В 2023 году в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и юбилея основания Турецкой республики в обеих странах планируется провести ряд мероприятий, в том числе и совместные военные учения в ознаменование этих важных событий", - сказал З.Гасанов.

Он также сообщил, что в этом году было проведено 20 совместных военных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции. Последним был "Братский кулак", в ходе которого вновь была продемонстрирована высокая боеготовность и боеспособность личного состава ВС двух стран.

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Версия на английском языке Minister: Joint exercises will be held on 100th anniversary of Heydar Aliyev and Republic of Turkiye - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Heydər Əliyevin anadan olmasının və Türkiyənin 100 illiyi münasibətilə birgə təlimlər keçiriləcək" - EKSKLÜZİV

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