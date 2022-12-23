Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева

В следующем году по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летия со дня основания Турецкой Республики пройдут совместные турецко-азербайджанские военные учения.

В следующем году по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летия со дня основания Турецкой Республики пройдут совместные турецко-азербайджанские военные учения.

Об этом в эксклюзивном заявлении Анкарскому бюро Report сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

"В 2023 году в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и юбилея основания Турецкой республики в обеих странах планируется провести ряд мероприятий, в том числе и совместные военные учения в ознаменование этих важных событий", - сказал З.Гасанов.

Он также сообщил, что в этом году было проведено 20 совместных военных учений Вооруженных сил Азербайджана и Турции. Последним был "Братский кулак", в ходе которого вновь была продемонстрирована высокая боеготовность и боеспособность личного состава ВС двух стран.