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Министр призвал заступающих на боевые дежурства военнослужащих быть более бдительными

Министр призвал заступающих на боевые дежурства военнослужащих быть более бдительными Министр поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, и расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.
Армия
19 июля 2021 г. 11:07
Министр призвал заступающих на боевые дежурства военнослужащих быть более бдительными

Министр поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, и расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.

Об этом сообщает Report со с сылкой на Министерство обороны.

Отметим, что 19 июля на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание. В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

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Версия на английском языке Minister instructs to increase vigilance of servicemen involved in combat duty
Версия на азербайджанском языке Nazir döyüş növbətçiliyinə cəlb edilən hərbçilərin sayıqlığının artırılması ilə bağlı tapşırıq verdi

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