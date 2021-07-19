Министр призвал заступающих на боевые дежурства военнослужащих быть более бдительными

Министр поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, и расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.

Министр поручил повысить бдительность военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, и расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.

Об этом сообщает Report со с сылкой на Министерство обороны.

Отметим, что 19 июля на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание. В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.