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Министр: Порядка 500 талантливых спортсменов могут приниматься в вузы вне конкурса каждый год

Министр: Порядка 500 талантливых спортсменов могут приниматься в вузы вне конкурса каждый год Порядка 500 талантливых спортсменов каждый год могут приниматься в вузы вне конкурса.
Армия
13 марта 2023 г. 11:34
Министр: Порядка 500 талантливых спортсменов могут приниматься в вузы вне конкурса каждый год

Порядка 500 талантливых спортсменов каждый год могут приниматься в вузы вне конкурса.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на общественных слушаниях в Милли Меджлисе по проекту закона "О высшем образовании".

Министр отметил, что количество мест для приема в вузы составляет более 50 тыс. человек: "Ожидается, что эта цифра приблизится к 60 тыс. Поэтому мы можем рассмотреть возможность внеконкурсного приема в вузы до 500 талантливых спортсменов ежегодно. Этим мы внесем вклад в развитие спорта в Азербайджане".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "İldə 400-500 istedadlı idmançının universitetlərə müsabiqədənkənar qəbulu nəzərdə tutula bilər"

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