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Министр: Подразделения азербайджанской армии предпринимают решительные ответные меры

Министр: Подразделения азербайджанской армии предпринимают решительные ответные меры 12:06
Армия
13 сентября 2022 г. 12:39
Министр: Подразделения азербайджанской армии предпринимают решительные ответные меры

Подразделения Азербайджанской армии предпринимают решительные ответные меры в ответ на провокации армянской стороны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В ходе разговора Дж.Байрамов подробно проинформировал турецкого коллегу о масштабных провокациях Армении на азербайджано-армянской границе, начиная с ночи 12 сентября.

Было отмечено, что Армения в течение последнего месяца обстреливала азербайджанские позиции, продолжала минировать азербайджанские территории, расширяла милитаризацию и свое военное присутствие в регионе. В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территориальной целостности и суверенитету страны, обеспечения безопасности азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц, задействованных в строительстве инфраструктуры на освобожденных территориях, подразделениями Азербайджанской армии были приняты решительные ответные меры.

Министр иностранных дел Турции М.Чавушоглу подчеркнул, что военная напряженность и провокации вызывают беспокойство, отметил важность полного выполнения Арменией своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijani Army takes definitive retaliatory measures
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür"

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