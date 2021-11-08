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Министр: Победа в Отечественной войне - одна из блистательных страниц нашей истории

Министр: Победа в Отечественной войне - одна из блистательных страниц нашей истории Победа в Отечественной войне - одна из блистательных страниц истории Азербайджана.
Армия
8 ноября 2021 г. 11:19
Министр: Победа в Отечественной войне - одна из блистательных страниц нашей истории
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Победа в Отечественной войне - одна из блистательных страниц истории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во время выступления на мероприятии по случаю Дня Победы.

Он отметил, что успешная операция, проведенная под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, изучается, анализируется.

"Турция принимает непосредственное участие в больших работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях", - отметил З.Гасанов.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Türkiyə Azərbaycanın azad olunan ərazilərində aparılan işlərdə yaxından iştirak edir”

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