Министр: Победа в Отечественной войне - одна из блистательных страниц нашей истории

Победа в Отечественной войне - одна из блистательных страниц истории Азербайджана.

Победа в Отечественной войне - одна из блистательных страниц истории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов во время выступления на мероприятии по случаю Дня Победы.

Он отметил, что успешная операция, проведенная под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, изучается, анализируется.

"Турция принимает непосредственное участие в больших работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях", - отметил З.Гасанов.