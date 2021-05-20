Министр: Победа Азербайджана внесет значительный вклад в обеспечение стабильности на Южном Кавказе

20 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с исполнительным директором Каспийского политического центра в Вашингтоне Афганом Нифти.

20 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с исполнительным директором Каспийского политического центра в Вашингтоне Афганом Нифти.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны подробно проинформировал гостей о военно-политической ситуации в регионе, реформах, проводимых в области армейского строительства, вкладе нашей страны в обеспечение международного мира и безопасности, а также о других вопросах.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что Отечественная война, начатая контрнаступательной операцией под командованием президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, увенчалась блистательной победой азербайджанской армии и освобождением наших земель от оккупации. Подчеркнув, что завоеванная победа будет способствовать обеспечению стабильности на Южном Кавказе, министр обороны также проинформировал гостей о мероприятиях, проводимых азербайджанской армией на освобожденных территориях.

В свою очередь, члены делегации поздравили азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, выразили соболезнования близким шехидов и пожелали исцеления раненым. Гости отметили, что с самого первого дня войны внимательно следили за сводками с поля боя, анализировали операции, проводимые с привлечением различных видов войск. Подчеркивалось, что военные эксперты США и других стран глубоко изучили опыт, приобретенный азербайджанской армией в этой войне, примененную тактику и способы ведения боя.

Предоставив подробную информацию о деятельности организации, Исполнительный директор центра Афган Нифти отметил важность визита в нашу страну и значимость подобных встреч с точки зрения взаимного обмена опытом, и от имени членов делегации выразил признательность министру обороны за теплый прием.

В рамках встречи генерал-полковник З.Гасанов ответил на многочисленные вопросы гостей.

Отметим, что на встрече также присутствовали члены правления Каспийского политического центра - Ричард Хогланд и Роберт Секута, а также генерал-майор армии США в запасе Майкл Репасс.