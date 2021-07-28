Министр: Ответственность за инцидент на границе лежит на руководстве Армении

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прокомментировал провокации Армении на границе.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прокомментировал провокации Армении на границе.

Как передает Report, министр 28 июля встретился с делегацией во главе с губернатором штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом, в составе которой также присутствовал командующий Национальной гвардией этого штата генерал-майор Майкл Томпсон.

Министр обороны коснулся сложившейся обстановки на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, и обстоятельно поведал о сегодняшнем инциденте, отметив, что ответственность за эскалацию напряженности лежит на военно-политическом руководстве Армении.