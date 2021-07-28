О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр: Ответственность за инцидент на границе лежит на руководстве Армении

Министр: Ответственность за инцидент на границе лежит на руководстве Армении Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прокомментировал провокации Армении на границе.
Армия
28 июля 2021 г. 15:58
Министр: Ответственность за инцидент на границе лежит на руководстве Армении
Закир Гасанов

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прокомментировал провокации Армении на границе.

Как передает Report, министр 28 июля встретился с делегацией во главе с губернатором штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом, в составе которой также присутствовал командующий Национальной гвардией этого штата генерал-майор Майкл Томпсон.

Министр обороны коснулся сложившейся обстановки на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, и обстоятельно поведал о сегодняшнем инциденте, отметив, что ответственность за эскалацию напряженности лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Zakir Hasanov says Armenian military-political leadership bears responsibility for raising tension
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov: "Sərhəddəki insidentə görə məsuliyyət Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür"

Самое важное

На строительство дороги в Кельбаджаре и Лачине выделено 10 млн манатов
На строительство дороги в Кельбаджаре и Лачине выделено 10 млн манатов
28 июля 2021 г. 15:44
Посол Азербайджана в РФ: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
Посол Азербайджана в РФ: Нагорного Карабаха как отдельной единицы быть не может
28 июля 2021 г. 15:27
Полад Бюльбюль оглы: Баку призывает Ереван подписать мирный договор
Полад Бюльбюль оглы: Баку призывает Ереван подписать мирный договор
28 июля 2021 г. 14:49
Эксперт: Не вижу выхода для Армении, кроме подписания мирного соглашения
Эксперт: Не вижу выхода для Армении, кроме подписания мирного соглашения
28 июля 2021 г. 14:25
Омбудсмен Азербайджана выразила обеспокоенность напряженностью на границе
Омбудсмен Азербайджана выразила обеспокоенность напряженностью на границе
28 июля 2021 г. 13:25
Лейла Абдуллаева: Призываем Армению принять сложившиеся в регионе новые реалии
Лейла Абдуллаева: Призываем Армению принять сложившиеся в регионе новые реалии
28 июля 2021 г. 11:45
Минобороны Азербайджана: Армения не соблюдает требования режима прекращения огня
Минобороны Азербайджана: Армения не соблюдает требования режима прекращения огня
28 июля 2021 г. 10:52
МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении
МИД: Ответственность за провокацию на границе лежит на руководстве Армении
28 июля 2021 г. 10:37
Позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района подверглись обстрелу
27 июля 2021 г. 18:20
Сотрудники Главного клинического госпиталя Вооруженных сил арестованы за взятку
Сотрудники Главного клинического госпиталя Вооруженных сил арестованы за взятку
27 июля 2021 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi