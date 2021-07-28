Министр: Ответственность за инцидент на границе лежит на руководстве Армении

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов прокомментировал провокации Армении на границе.
Как передает Report, министр 28 июля встретился с делегацией во главе с губернатором штата Оклахома Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом, в составе которой также присутствовал командующий Национальной гвардией этого штата генерал-майор Майкл Томпсон.
Министр обороны коснулся сложившейся обстановки на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, и обстоятельно поведал о сегодняшнем инциденте, отметив, что ответственность за эскалацию напряженности лежит на военно-политическом руководстве Армении.