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    Министр определил задачи по повышению оперативности азербайджанских войск

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Центральном командном пункте под руководством министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с руководящим составом министерства, где также посредством видеосвязи были привлечены командиры объединений и соединений.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны, проанализировав текущее состояние в прифронтовой зоне и других местах дислокации войск на основании итогов проведенных учений, докладов командующих и командиров, а также результатов проверок по всесторонней деятельности войск, министр обороны дал соответствующее указание.

    Генерал-полковник З.Гасанов определил задачи по повышению оперативности действия войск, боевой готовности, высокой маневренности и четкого взаимодействия подразделений, соединений, с целью своевременного сосредоточения сил и средств на направлениях вероятных боевых действий строгим соблюдением требований скрытного управления и маскировки.

    В ходе совещания также были даны указания по общим вопросам строгого соблюдения мер безопасности, особенно пожарной безопасности, а также бесперебойного и всестороннего обеспечения войск.

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