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Министр: Обвинения поддерживающих политику терроризма и оккупации стран неприемлемы

Министр: Обвинения поддерживающих политику терроризма и оккупации стран неприемлемы 11:40 готовая
Армия
1 апреля 2023 г. 12:01
Министр: Обвинения поддерживающих политику терроризма и оккупации стран неприемлемы

Клеветнические обвинения, высказанные военными стран, поддерживающих политику терроризма и оккупации, неприемлемы.

Как сообщает Report, об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заявил на служебном совещании.

Прокомментировав высказывания тех, кто никак не может смириться с успешными операциями Азербайджанской Армии, министр обороны подчеркнул, что никто не вправе говорить с Азербайджаном языком угроз, и отметил, что обвинения клеветнического характера, высказанные военными стран, поддерживающих политику терроризма и оккупации, неприемлемы и абсурдны.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s defense minister: ‘Accusations of some countries supporting terrorism and occupation policy are unacceptable’ 
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Terrorçuluğu və işğalçılıq siyasətini dəstəkləyən bəzi ölkələrin ittihamları qəbuledilməzdir"

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