Министр: Обвинения поддерживающих политику терроризма и оккупации стран неприемлемы

11:40 готовая

Клеветнические обвинения, высказанные военными стран, поддерживающих политику терроризма и оккупации, неприемлемы.

Как сообщает Report, об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заявил на служебном совещании.

Прокомментировав высказывания тех, кто никак не может смириться с успешными операциями Азербайджанской Армии, министр обороны подчеркнул, что никто не вправе говорить с Азербайджаном языком угроз, и отметил, что обвинения клеветнического характера, высказанные военными стран, поддерживающих политику терроризма и оккупации, неприемлемы и абсурдны.