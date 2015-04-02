​Министр образования: В последние годы предмету "Начальная военная подготовка" уделяется особое внимание

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ "В средних школах используют оборудование, изготовленное министерством оборонной промышленности в учебных целях. В центре внимания учебных заведений находится вопрос повышения среди учащихся духа патриотизма".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр образования Микаил Джаббаров, касаясь качества предмета "Начальная военная подготовка" (НВП) в средних школах.

По его словам, данный предмет включен в учебную программу всех общеобразовательных школ и профтехучилищ и в последние годы его преподаванию уделяется особое внимание: "Этому есть несколько причин. Естественно, первая причина заключается в том, что Азербайджан живет в условиях войны. Преподавание НВП представляет важное значение для формирования среди молодежи духа военного патриотизма. В зависимости от того, насколько дети получат хорошие начальные знания по данному предмету, настолько будет качественной их служба в рядах вооруженных сил".

Министр образования добавил, что при поддержке министерства образования, с участием представителей СМИ и общественности в расположенных в прифронтовой зоне школах организовываются специальные туры: "Основная цель заключается в знакомстве с условиями жизни проживающих там граждан, в том числе школьников и педагогов. Наблюдения показывают, что, несмотря на попытки врага нарушить нормальный ритм жизни в прифронтовой зоне, учащиеся достигают высоких результатов в учебе, проявляют огромный интерес к изучению наук".