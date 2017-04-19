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    Министр обороны заслушал доклады по сложившейся обстановке на учениях

    Основное внимание было сосредоточено на новые способы тактических действий с использованием вновь принятых на вооружение техники и оружия
    © Mod.gov.az

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В ходе учений министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих родов войск, командиров объединений и соответствующих должностных лиц по динамично меняющейся обстановке и принятым решениям.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Были даны указания по повышению эффективности взаимодействия и управления войсками.

    В целях правильного понимания и выполнения войсками поставленных задач в условиях наращивания по тактическим вводным обстановки, руководством министерства обороны были проверены практические действия частей и подразделений на местности.

    Основное внимание было сосредоточено на новые способы тактических действий с использованием вновь принятых на вооружение техники и оружия.

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