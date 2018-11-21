Министр обороны Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Турции

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране начальником Генерального штаба Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями по проблемам региональной безопасности, сотрудничеству в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинской сферах, проведению совместных военных учений, организации взаимных визитов военных специалистов и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.