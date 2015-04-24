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    ​Министр обороны Закир Гасанов отбыл в Турцию

    Министр примет участие на церемонии по случаю 100-летия победы в битве при Чанаккале

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 24 апреля отбыл в Турцию.

    Как сообщает Report, информацию распространило министерство обороны.

    Отмечается, что визит З.Гасанова в Турцию осуществлен по приглашению министра национальной обороны этой страны Исмета Йылмаза для участия на церемонии по случаю 100-летия победы в битве при Чанаккале. 

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