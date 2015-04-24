​Министр обороны Закир Гасанов отбыл в Турцию

Министр примет участие на церемонии по случаю 100-летия победы в битве при Чанаккале

24 апреля, 2015 14:30

https://report.az/storage/news/eb565c79603ed37299b77dfac98de1be/52227f1e-c139-4c0f-aaac-c0b856ed398b_292.jpg Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 24 апреля отбыл в Турцию. Как сообщает Report, информацию распространило министерство обороны. Отмечается, что визит З.Гасанова в Турцию осуществлен по приглашению министра национальной обороны этой страны Исмета Йылмаза для участия на церемонии по случаю 100-летия победы в битве при Чанаккале.