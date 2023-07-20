Министр обороны высоко оценил учения Азербайджанской армии в Каспийском море

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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, наблюдавший за ходом учений в азербайджанском секторе Каспийского моря, высоко оценил профессионализм военнослужащих.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Отметим, что в соответствии с планом подготовки на 2023 учебный год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводятся совместные тактические учения "Волна Хазри" с участием Военно-морских сил (ВМС), Сухопутных войск (СВ), Военно-воздушных сил (ВВС) и Береговой охраны Государственной пограничной службы (ГПС).

20 июля руководящий состав Министерства обороны прибыл на военно-морскую базу для наблюдения за ходом учений по ведению боевых операций при охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.