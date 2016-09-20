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    Министр обороны встретился с завершающим дипломатическую деятельность в Азербайджане послом Турции

    Закир Гасанов поблагодарил посла за вклад, внесенный в развитие связей между странами, и пожелал успехов в дальнейшей деятельности

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 20 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающим свою дипломатическую деятельность в Азербайджане послом Турции Исмаилом Алпером Джошкуном.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на встрече было подчеркнуто, что построенное на дружественных и братских отношениях военное сотрудничество между странами развивается по возрастающей линии и является полезным для обеих стран.

    Министр обороны, вспоминая свои предыдущие встречи с послом, поблагодарил его за вклад, внесенный в развитие связей между нашими странами, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

    Выразив свою благодарность за встречу, посол отметил, что расстается c нашей страной c добрыми воспоминаниями и навсегда останется искренним другом Азербайджанского государства и народа.

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