Министр обороны встретился с завершающим дипломатическую деятельность в Азербайджане послом Турции

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 20 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающим свою дипломатическую деятельность в Азербайджане послом Турции Исмаилом Алпером Джошкуном.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, на встрече было подчеркнуто, что построенное на дружественных и братских отношениях военное сотрудничество между странами развивается по возрастающей линии и является полезным для обеих стран.

Министр обороны, вспоминая свои предыдущие встречи с послом, поблагодарил его за вклад, внесенный в развитие связей между нашими странами, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Выразив свою благодарность за встречу, посол отметил, что расстается c нашей страной c добрыми воспоминаниями и навсегда останется искренним другом Азербайджанского государства и народа.