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Министр обороны встретился с семьями шехидов в Гусарском районе

Министр обороны встретился с семьями шехидов в Гусарском районе 17-47 готово
Армия
26 ноября 2021 г. 17:57
Министр обороны встретился с семьями шехидов в Гусарском районе

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства посетили Аллею шехидов в городе Гусар. Были возложены цветы к мемориалу, воздвигнутому в честь шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, почтена их светлая память.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны встретился с руководством Исполнительной власти Гусарского района, семьями шехидов и представителями общественности.

В ходе встречи отец Национального героя Чингиза Гурбанова Салман Гурбанов от имени семей шехидов выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за внимание и заботу, подчеркнув, что победа в Отечественной войне подарила огромную радость нашему народу.

Отметив, что наше государство высоко чтит светлую память шехидов, Закир Гасанов поинтересовался проблемами и нуждами семей шехидов.

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Версия на английском языке ФотоDefense minister meets martyrs’ families in Gusar District
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov şəhid ailələri ilə görüşüb

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