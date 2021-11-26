Министр обороны встретился с семьями шехидов в Гусарском районе

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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие лица министерства посетили Аллею шехидов в городе Гусар. Были возложены цветы к мемориалу, воздвигнутому в честь шехидов, павших за территориальную целостность Азербайджанской Республики, почтена их светлая память.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны встретился с руководством Исполнительной власти Гусарского района, семьями шехидов и представителями общественности.



В ходе встречи отец Национального героя Чингиза Гурбанова Салман Гурбанов от имени семей шехидов выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и руководству Министерства обороны за внимание и заботу, подчеркнув, что победа в Отечественной войне подарила огромную радость нашему народу.



Отметив, что наше государство высоко чтит светлую память шехидов, Закир Гасанов поинтересовался проблемами и нуждами семей шехидов.