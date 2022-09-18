Министр обороны Азербайджана встретился с ранеными, проходящими лечение в военном госпитале

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 18 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Минис

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 18 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, почтена память великого лидера.

Генерал-полковник З.Гасанов встретился с военнослужащими, получившими ранения при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении и проходящими лечение в Главном клиническом госпитале Министерства обороны. Министр обороны поинтересовался состоянием их здоровья и нуждами.

Главе ведомство было доложено, что для лечения раненых военнослужащих весь медицинский персонал госпиталя работает с высоким профессионализмом.

Затем министр посетил военнослужащих, проходящих лечение в палатах, поинтересовался состоянием их здоровьем и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие поручения по организации еще более качественного обслуживания раненых военнослужащих.