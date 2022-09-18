О нас

Министр обороны Азербайджана встретился с ранеными, проходящими лечение в военном госпитале

Министр обороны Азербайджана встретился с ранеными, проходящими лечение в военном госпитале По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 18 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Минис
Армия
18 сентября 2022 г. 13:25
Министр обороны Азербайджана встретился с ранеными, проходящими лечение в военном госпитале

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 18 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Главный клинический госпиталь Министерства обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Сначала были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, почтена память великого лидера.

Генерал-полковник З.Гасанов встретился с военнослужащими, получившими ранения при предотвращении широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении и проходящими лечение в Главном клиническом госпитале Министерства обороны. Министр обороны поинтересовался состоянием их здоровья и нуждами.

Главе ведомство было доложено, что для лечения раненых военнослужащих весь медицинский персонал госпиталя работает с высоким профессионализмом.

Затем министр посетил военнослужащих, проходящих лечение в палатах, поинтересовался состоянием их здоровьем и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Генерал-полковник Закир Гасанов дал соответствующие поручения по организации еще более качественного обслуживания раненых военнослужащих.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə naziri hərbi hospitalda müalicə alan yaralılarla görüşüb

Другие новости из категории

Военная прокуратура Азербайджана начала проверки в связи с опубликованными в соцсетях кадрами
Военная прокуратура Азербайджана начала проверки в связи с опубликованными в соцсетях кадрами
17 сентября 2022 г. 19:04
Группа азербайджанских военнослужащих завершила учения в Турции
Группа азербайджанских военнослужащих завершила учения в Турции
17 сентября 2022 г. 18:47
Шехид Эшгин Омаров похоронен в Агстафе
Шехид Эшгин Омаров похоронен в Агстафе
17 сентября 2022 г. 17:45
Шехид Ниджат Гаразаде похоронен во II Аллее почетного захоронения
ФотоШехид Ниджат Гаразаде похоронен во II Аллее почетного захоронения
17 сентября 2022 г. 16:35
МО: При предотвращении армянской провокации ранены 282 военнослужащих ВС Азербайджана
МО: При предотвращении армянской провокации ранены 282 военнослужащих ВС Азербайджана
17 сентября 2022 г. 14:54
Раненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня
ФотоРаненый армянский солдат: Азербайджанец спас меня
17 сентября 2022 г. 13:52
Еще двое военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
Еще двое военнослужащих ВС Азербайджана стали шехидами
17 сентября 2022 г. 13:43
Погибшему в Кяльбаджаре солдату азербайджанской армии будет присвоен статус шехида
Погибшему в Кяльбаджаре солдату азербайджанской армии будет присвоен статус шехида
17 сентября 2022 г. 13:07
Инженерные подразделения Азербайджанской армии расчищают пути снабжения от мин
ФотоИнженерные подразделения Азербайджанской армии расчищают пути снабжения от мин
17 сентября 2022 г. 12:39
Погиб солдат Азербайджанской армии
Погиб солдат Азербайджанской армии
17 сентября 2022 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi