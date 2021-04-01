Министр обороны встретился с представителями компаний оборонной промышленности Турции

1 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики Мустафой Муратом Шекером.

1 апреля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем председателя Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики Мустафой Муратом Шекером.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны, поприветствовав руководящий состав Комитета оборонной промышленности и Военно-воздушных сил Турции, а также турецких компаний "ASELSAN" и "HAVELSAN", министр обороны подчеркнул важность развития двустороннего военно-технического сотрудничества.

Министр отметил, что производимые компаниями оборонной промышленности Турции и находящиеся в арсенале азербайджанской армии вооружение, боевая техника и другая продукция военного назначения в значительной степени повысили боеспособность нашей армии. В результате эффективного применения этих боевых средств в ходе Отечественной войны был нанесен сокрушительный удар противнику.

Генерал-полковник З.Гасанов особо подчеркнул важность подобных встреч в плане расширения военно-технического сотрудничества.

Выразив соболезнования родным и близким шехидов, павших в Отечественной войне, гости подчеркнули, что гордятся успехами азербайджанского солдата, особо отметив совместную деятельность в направлении повышения военного потенциала Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы оснащения азербайджанской армии новейшими электронными технологиями, расширения возможностей систем связи, нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества, а также другие аспекты, представляющие взаимный интерес.