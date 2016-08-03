​Министр обороны встретился с послом Турции в Азербайджане

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Исмаилом Алпером Джошкуном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече состоялись обсуждения о нынешнем положении отношений между вооруженными силами Азербайджана и Турции, перспективах развития сотрудничества, военно-политической ситуации в регионе и других вопросов, представляющих взаимный интерес.