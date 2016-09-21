Министр обороны встретился с послом Германии в Азербайджане

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Азербайджане Михаэлем Киндсграбом.

Как сообщили Report в министерстве, поздравив посла с новым назначением, министр обороны подчеркнул, что отношения между нашими странами построены на хороших основах и затронул перспективы развития связей в двустороннем формате и в рамках программ НАТО, в том числе в сфере военного образования.

Выразив удовлетворенность развитием связей между нашими странами, посол отметил, что будет уделять особое внимание расширению связей, в частности развитию военного сотрудничества с Азербайджаном.