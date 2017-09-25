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    Министр обороны встретился с послом Беларуси в Азербайджане

    В ближайшее время планируется визит Закира Гасанова в Беларусь© Mod.gov.az

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Азербайджане Геннадием Ахрамовичем.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, организации взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Стороны также обсудили детали планируемого в ближайшее время визита министра обороны Азербайджана в Беларусь и вопросы военного сотрудничества, которые будут рассмотрены в ходе предстоящих встреч.

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