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    ​Министр обороны: Военное сотрудничество занимает особое место в отношениях Турции и Азербайджана

    Исмет Йылмаз: Азербайджан - естественный союзник Турции на Кавказе

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ "Наши отношения, построенные на общности языка, религии, истории и культурных ценностей продолжают развиваться".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр обороны Турции Исмет Йылмаз на проходящем в посольстве Азербайджана в Анкаре мероприятии, посвященном Дню Вооруженных сил Азербайджана.

    Министр отметил, что после завоевания Азербайджаном независимости у страны сложились самые близкие и искренние отношения с Турцией: "Дружеский и братский Азербайджан - естественный союзник Турции на Кавказе. Особое место в отношениях Турции и Азербайджана занимает военное сотрудничество. Эти связи важны не только с точки зрения развития Вооруженных сил, но и создания и поддержания мира и стабильности в регионе".

    На мероприятии приняли участие второй заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер, командующий Военно-воздушными силами генерал Акын Озтюрк, дипломаты других стран. 

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