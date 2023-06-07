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Министр обороны Венгрии посетил воинскую часть в Азербайджане

Министр обороны Венгрии посетил воинскую часть в Азербайджане Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с министром обороны Венгерской Республики Кристофом Салаи-Бобровнички посетила Н-скую воинскую часть.
Армия
7 июня 2023 г. 17:27
Министр обороны Венгрии посетил воинскую часть в Азербайджане

Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с министром обороны Венгерской Республики Кристофом Салаи-Бобровнички посетила Н-скую воинскую часть.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала делегация возложила венки к мемориалам павшим военнопленным, среди которых и венгерские солдаты, в Баку и Сумгайыте, и почтила их светлую память.

Затем прибывшей в Н-скую воинскую часть делегации был представлен подробный брифинг о боевом пути воинской части и процессе подготовки личного состава.

Гости ознакомились с условиями, созданными для военнослужащих, имеющимися в арсенале оружием и боевой техникой, а также понаблюдали за показательными выступлениями в учебном центре воинской части.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке ФотоHungarian Defense Minister visits one of military units in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоMacarıstanın müdafiə naziri "N" saylı hərbi hissədə olub

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