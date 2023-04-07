Министр обороны: В подготовке профессиональных офицерских кадров используется турецкая модель

В подготовке профессиональных офицерских кадров используется турецкая модель.

В подготовке профессиональных офицерских кадров используется турецкая модель.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, посетив Горный учебный центр коммандос.

Министр обороны отметил, что по указанию Верховного Главнокомандующего в амии Азербайджана продолжаются реформы в области военного образования, равно как и в других областях.

В процессе подготовки профессиональных офицерских кадров используется турецкая модель и подготовка коммандос является неотъемлемой частью этого процесса.

В целях совершенствования знаний и навыков военнослужащих, дальнейшего повышения боеспособности подразделений на тренировках отрабатываются современные методы ведения боя, военнослужащие осваивают правила эффективного применения современного вооружения и военной техники, введенных в арсенал азербайджанской армии.