Министр обороны: В ближайшее время мы докажем врагу, что азербайджанская армия намного превосходит армянскую - ВИДЕО

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Руководство министерства обороны приняло участие на мероприятии, проведенном в одной из воинских частей на прифронтовой зоне по случаю Дня государственного флага.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Выступивший на мероприятии министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов заявил, что в результате непосредственного внимания, заботы и руководства Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева в последнее время армия развивается ускоренными темпами, достигнуты высокие результаты в этом направлении: "В результате осуществленных на фронте мероприятий уничтожено значительное количество врага, который психологически сломлен. Высокий боевой дух наших солдат пугает врагов. Они находятся в панике.

Вместе с руководством министерства обороны мы проверили боевую вахту и служебную боевую деятельность личного состава, и в очередной раз убедились, что азербайджанский солдат полностью готов к изгнанию оккупанта и освобождению наших территорий. Для достижения этого мы обладаем всеми возможностями".

З.Гасанов добавил, что азербайджанская армия ежедневно оснащается новейшим вооружением, пушками, бронетехникой, сдаются новые военные объекты: "Все это позволяет защитить нам правое дело и позицию и за короткое время показать, что народ Азербайджана и наша армия во многом превосходят их. В ближайшее время мы докажем это врагу. Проведенные за короткое время операции показали, какая участь ждет оккупанта".