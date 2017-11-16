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    Министр обороны Узбекистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Абдусалом Азизов обсудит вопросы военного сотрудничества между двумя странами
    © Reuters

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Абдусаломом Азизовым, прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В рамках визита предусмотрены встречи министра обороны Узбекистана в министерстве обороны Азербайджана в военной, военно-технической, военно-образовательной и в других сферах.

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