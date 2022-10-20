Министр обороны Узбекистана посетил воинские части в Азербайджане

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов посетил воинские части Военно-Воздушных сил (ВВС) и Военно-Морских сил (ВМС), а также Национальный университет обороны.

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир Курбанов посетил воинские части Военно-Воздушных сил (ВВС) и Военно-Морских сил (ВМС), а также Национальный университет обороны.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Гость вместе с сопровождавшим его начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым возложили цветы к памятнику шехидам, воздвигнутому на территории воинской части ВМС, и почтили их память.

Делегация Узбекистана наблюдала за демонстрационными учениями морских спецназовцев.

Затем генерал-лейтенант Б.Курбанов прибыл в воинскую часть ВВС, где ознакомился с созданными здесь условиями.

Далее гости посетили Национальный университет обороны.

В заключение гости, прибывшие в оснащенный современным оборудованием симуляционный центр, ознакомились с условиями, созданными здесь для военнослужащих, им была предоставлена подробная информация о деятельности центра.