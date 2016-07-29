Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии новых зданий в инженерно-саперной воинской части

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в воинских частях.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились со строительством еще одного военного госпиталя и приняли участие в церемонии открытия новопостроенных зданий в инженерно-саперной воинской части.

Начальник Главного медицинского управления, генерал-майор Натиг Алиев проинформировал министра о проделанных работах в строящемся в поселке Алят Гарадагского района военном госпитале, отметив, что данное учреждение предусмотрено для оказания специализированной медицинской помощи и по окончании строительных работ оно будет оснащено современным медицинским оборудованием.

Ознакомившись с ходом строительных работ в новом военном госпитале, министр обороны дал соответствующие рекомендации и указания.

Затем генерал-полковник З.Гасанов посетил отдельную инженерно-саперную воинскую часть. Министр ознакомился с новопостроенными солдатскими казармами, медпунктом, продовольственными складами, парком боевой техники и другими зданиями, полностью оснащенными соответствующим оборудованием. Министр был проинформирован о проделанных работах.

Министру было также доложено о том, что для участия подразделений в практических занятиях их прямого назначения, личный состав полностью обеспечен специальным оборудованием, современной техникой и средствами, недавно принятыми на вооружение инженерных войск. Затем министр обороны осмотрел спецтехнику, имеющуюся на вооружении воинской части.