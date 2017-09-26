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    Министр обороны Турции совершит визит в Азербайджан

    Визит продлится до 29-го сентября

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 27-го сентября делегация, возглавляемая министром национальной обороны Турции Нуреддином Джаникли, совершит официальный визит в Азербайджан.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, в рамках визита предусмотрена встреча турецкой делегации в министерстве обороны и других государственных структурах Азербайджана, а также участие в церемонии закрытия совместных летно-тактических учений Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции "TurAz Qartalı - 2017".

    Визит продлится до 29-го сентября.

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