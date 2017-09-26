Министр обороны Турции совершит визит в Азербайджан

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ 27-го сентября делегация, возглавляемая министром национальной обороны Турции Нуреддином Джаникли, совершит официальный визит в Азербайджан.

Как сообщили Report в министерстве обороны, в рамках визита предусмотрена встреча турецкой делегации в министерстве обороны и других государственных структурах Азербайджана, а также участие в церемонии закрытия совместных летно-тактических учений Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции "TurAz Qartalı - 2017".

Визит продлится до 29-го сентября.