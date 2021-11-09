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Министр обороны Турции призвал руководство Армении оценить возможности предлагаемого мира

Министр обороны Турции призвал руководство Армении оценить возможности предлагаемого мира "Мы хотим, чтобы Армения оценила и использовала возможности мира, предлагаемого президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом".
Армия
9 ноября 2021 г. 12:33
Министр обороны Турции призвал руководство Армении оценить возможности предлагаемого мира

"Мы хотим, чтобы Армения оценила и использовала возможности мира, предлагаемого президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом".

Как передает Report со ссылкой на CNNTurk, об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил во время выступления на совместной пресс-конференции с министром обороны Азербайджана генералом-полковником Закиром Гасановым в Центре Гейдара Алиева.

Он отметил, что Вооруженные силы Азербайджана по приказу и под командованием президента Ильхама Алиева успешно провели "операцию во имя Родины".

Министр нацобороны Турции отметил, что в результате 44-дневной войны Азербайджан освободил оккупированные Арменией территории: "Теперь началась новая борьба – экономическая. Мы, как Вооруженные силы Турции, взаимодействуя с азербайджанскими братьями, денно и нощно стараемся устранить любые угрозы и опасности, начиная с кустарных взрывчатых средств и мин, вероломно установленных там и угрожающих жизням невинных людей".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri Ermənistan rəhbərliyinə çağırış edib

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