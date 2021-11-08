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Министр обороны Турции: Армения должна отказаться от враждебности и смотреть в будущее

Министр обороны Турции: Армения должна отказаться от враждебности и смотреть в будущее 10:49 "Господин Президент Ильхам Алиев и наш уважаемый президент Реджеп Тайип Эрдоган, продемонстрировав конструктивный подход к завещанию мира будущим поколениям, открыли дверь в новую эру, основанную на стабильности и сотрудничестве". Как сообщает Rep
Армия
8 ноября 2021 г. 11:20
Министр обороны Турции: Армения должна отказаться от враждебности и смотреть в будущее
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"Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган, проявили конструктивный подход по завещанию мира будущим поколениям и открыли новую эру, основанную на стабильности и сотрудничестве".

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время выступления на мероприятии по случаю Дня Победы в Баку.

"Мы ожидаем, что власти Армении откажутся от нынешней политики и воспользуются этой исторической возможностью, в том числе нашим предложением о сотрудничестве в формате "шести". Каждый должен знать, что будущее не может быть построено на обиде и ненависти. Армения должна отказаться от враждебности и смотреть в будущее. Мы продолжим наши усилия по поддержанию мира, спокойствия и стабильности в нашем регионе в рамках нашей исторической ответственности”,-подчеркнул Х.Акар.

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