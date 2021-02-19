Министр обороны Турции: Мы нанесли серьезный удар по РКК

В общей сложности мы обезвредили 53-х террористов

"Так называемые лидеры террористической организации РКК прекрасно понимали, что им не удастся бежать. В общей сложности мы обезвредили 53-х террористов, в том числе четверых боевиков, представленных в руководстве террористической группировки".

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Среди поступающей информации также есть данные о серьезных затруднениях в организации деятельности группировки, вызванных паникой и смятением в так называемом руководстве РКК", - сказал министр.