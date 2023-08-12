Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN

”Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN местного производства".
Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил в интервью A Haber.
Он сказал, что Турция достигнет соглашения по этому вопросу с другими странами, в том числе с Пакистаном:
"F-15 нам не дали. Таким образом, они подтолкнули нас к производству собственного самолета. Можно сказать, что они даже оказали нам услугу”.
По словам министра, дружественные и братские страны работают над тем, чтобы стать партнерами проекта, связанного с KAAN.