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Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN

Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN ”Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN местного производства".
Армия
12 августа 2023 г. 15:40
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN

”Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN местного производства".

Как сообщает Report, об этом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил в интервью A Haber.

Он сказал, что Турция достигнет соглашения по этому вопросу с другими странами, в том числе с Пакистаном:

"F-15 нам не дали. Таким образом, они подтолкнули нас к производству собственного самолета. Можно сказать, что они даже оказали нам услугу”.

По словам министра, дружественные и братские страны работают над тем, чтобы стать партнерами проекта, связанного с KAAN.

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Версия на английском языке Defense minister: Türkiye, Azerbaijan reached agreement over KAAN fighter jets
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri: “Yerli istehsallı “KAAN” döyüş təyyarəsi ilə bağlı Azərbaycanla razılıq əldə etmişik”

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