Министр обороны Турции: Армения не может должным образом оценить возникшую возможность

Отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией имеют стратегическое значение.

Отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией имеют стратегическое значение.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер 27 ноября в Баку на трехсторонней встрече с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

"Мы полны решимости развивать наши отношения и стремимся к стабильности на Кавказе. Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Страны региона могут решать свои проблемы самостоятельно. Чтобы показать это международной общественности, мы поддерживаем контакты между Ереваном и Баку", - сказал турецкий министр.

По его словам, платформа "3+2" - хороший формат для мирного решения проблем: "Армения не может должным образом оценить возникшую возможность", - сказал министр.

Я.Гюлер добавил, что они хотят расширить участие Азербайджана в учениях НАТО.