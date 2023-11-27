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Министр обороны Турции: Армения не может должным образом оценить возникшую возможность

Министр обороны Турции: Армения не может должным образом оценить возникшую возможность Отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией имеют стратегическое значение.
Армия
27 ноября 2023 г. 17:34
Министр обороны Турции: Армения не может должным образом оценить возникшую возможность

Отношения между Азербайджаном, Грузией и Турцией имеют стратегическое значение.

Как передает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер 27 ноября в Баку на трехсторонней встрече с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

"Мы полны решимости развивать наши отношения и стремимся к стабильности на Кавказе. Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Страны региона могут решать свои проблемы самостоятельно. Чтобы показать это международной общественности, мы поддерживаем контакты между Ереваном и Баку", - сказал турецкий министр.

По его словам, платформа "3+2" - хороший формат для мирного решения проблем: "Армения не может должным образом оценить возникшую возможность", - сказал министр.

Я.Гюлер добавил, что они хотят расширить участие Азербайджана в учениях НАТО.

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Версия на английском языке Defense minister of Türkiye: ‘Armenia can’t properly evaluate the opportunity that has emerged in the region’
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri: "Ermənistan yaranan fürsəti lazımi səviyyədə dəyərləndirə bilmir"

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