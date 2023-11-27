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Министр обороны: Трехсторонние встречи способствуют установлению мира в регионе

Министр обороны: Трехсторонние встречи способствуют установлению мира в регионе Трехсторонние встречи стали традицией, такие встречи важны с точки зрения содействия миру в регионе.
Армия
27 ноября 2023 г. 17:01
Министр обороны: Трехсторонние встречи способствуют установлению мира в регионе

Трехсторонние встречи стали традицией, такие встречи важны с точки зрения содействия миру в регионе.

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил на встрече с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

"Учитывая традиционные встречи глав государств, наш долг - развивать сотрудничество в области обороны. Я приветствую каждого из вас. Рад, что в этом году эта встреча проходит в Баку", - отметил министр.

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Версия на английском языке Minister of Defense: Trilateral meetings contribute to peace in region
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri: "Üçtərəfli görüşlər regionda sülhə töhfə verir"

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