Министр обороны: Трехсторонние встречи способствуют установлению мира в регионе

Трехсторонние встречи стали традицией, такие встречи важны с точки зрения содействия миру в регионе.

Трехсторонние встречи стали традицией, такие встречи важны с точки зрения содействия миру в регионе.

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил на встрече с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

"Учитывая традиционные встречи глав государств, наш долг - развивать сотрудничество в области обороны. Я приветствую каждого из вас. Рад, что в этом году эта встреча проходит в Баку", - отметил министр.