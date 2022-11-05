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Министр обороны: Строгое соблюдение правил техники безопасности должно постоянно контролироваться

Министр обороны: Строгое соблюдение правил техники безопасности должно постоянно контролироваться "Строгое соблюдение правил техники безопасности должно постоянно контролироваться".
Армия
5 ноября 2022 г. 12:32
Министр обороны: Строгое соблюдение правил техники безопасности должно постоянно контролироваться

Строгое соблюдение правил техники безопасности должно постоянно контролироваться.

Как сообщает Report, об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заявил во время выступления на служебном совещании.

Министр обороны дал соответствующие поручения должностным лицам о строгом контроле за процессом подготовки к зиме, особенно по вопросам обеспечения подразделений, дислоцированных в горной местности.

Особо была отмечена важность постоянного контроля за неукоснительным соблюдением правил техники безопасности во время боевого дежурства и в повседневной служебной деятельности.

В заключение были даны указания о дальнейшем улучшении организации службы войск, служебных и социально-бытовых условий личного состава, продолжения инженерных работ на освобожденных территориях и по вопросам медицинского обеспечения.

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Версия на английском языке Defense Minister: Strict adherence to safety rules must be constantly monitored
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri: "Təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunması daim nəzarətdə saxlanılmalıdır"

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