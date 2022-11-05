Министр обороны: Строгое соблюдение правил техники безопасности должно постоянно контролироваться

"Строгое соблюдение правил техники безопасности должно постоянно контролироваться".

Строгое соблюдение правил техники безопасности должно постоянно контролироваться.

Как сообщает Report, об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заявил во время выступления на служебном совещании.

Министр обороны дал соответствующие поручения должностным лицам о строгом контроле за процессом подготовки к зиме, особенно по вопросам обеспечения подразделений, дислоцированных в горной местности.

Особо была отмечена важность постоянного контроля за неукоснительным соблюдением правил техники безопасности во время боевого дежурства и в повседневной служебной деятельности.

В заключение были даны указания о дальнейшем улучшении организации службы войск, служебных и социально-бытовых условий личного состава, продолжения инженерных работ на освобожденных территориях и по вопросам медицинского обеспечения.