Министр обороны: Строгое соблюдение правил техники безопасности должно постоянно контролироваться

Строгое соблюдение правил техники безопасности должно постоянно контролироваться.
Как сообщает Report, об этом министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заявил во время выступления на служебном совещании.
Министр обороны дал соответствующие поручения должностным лицам о строгом контроле за процессом подготовки к зиме, особенно по вопросам обеспечения подразделений, дислоцированных в горной местности.
Особо была отмечена важность постоянного контроля за неукоснительным соблюдением правил техники безопасности во время боевого дежурства и в повседневной служебной деятельности.
В заключение были даны указания о дальнейшем улучшении организации службы войск, служебных и социально-бытовых условий личного состава, продолжения инженерных работ на освобожденных территориях и по вопросам медицинского обеспечения.