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Министр обороны: Проводятся реформы для приведения Азербайджанской армии в соответствие со стандартами ВС Турции

Министр обороны: Проводятся реформы для приведения Азербайджанской армии в соответствие со стандартами ВС Турции "После 44-дневной войны по поручению президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева проводятся реформы для приведения Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции".
Армия
6 декабря 2022 г. 17:56
Министр обороны: Проводятся реформы для приведения Азербайджанской армии в соответствие со стандартами ВС Турции

"После 44-дневной войны по поручению президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева проводятся реформы для приведения Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции".

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сказал на церемонии награждения личного состава, задействованного в учениях "Братский кулак".

"Нам повезло, потому что Вооруженные Силы Турции - одна из ведущих армий мира. Как одна нация - два государства, мы эффективно используем этот шанс. Турецко-азербайджанское братство вечно. Да здравствует турецко-азербайджанское братство!", - отметил в своем выступлении министр обороны.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri: "Azərbaycan Ordusunda Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə uyğun islahatlar həyata keçirilir"

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