 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр обороны проверил ход строительных работ в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов 16 августа, посетив Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, осмотрел объекты, в которых проводятся капитальный ремонт и строительные работы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Министр обороны проверил выполнение задач, которые были поставлены в связи с ходом строительных работ, и дал новые поручения по качественному и своевременному завершению работ.

    Генерал-полковник З.Гасанов также дал соответствующие указания в связи с улучшением социально-бытовых условий курсантов, созданием для будущих офицеров условий службы, отвечающих самым высоким стандартам, и рядом других вопросов.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi