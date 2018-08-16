Министр обороны проверил ход строительных работ в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов 16 августа, посетив Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, осмотрел объекты, в которых проводятся капитальный ремонт и строительные работы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Министр обороны проверил выполнение задач, которые были поставлены в связи с ходом строительных работ, и дал новые поручения по качественному и своевременному завершению работ.

Генерал-полковник З.Гасанов также дал соответствующие указания в связи с улучшением социально-бытовых условий курсантов, созданием для будущих офицеров условий службы, отвечающих самым высоким стандартам, и рядом других вопросов.