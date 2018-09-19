Министр обороны проверил боеспособность привлеченных к учениям воинских частей и военной техники

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил боеготовность и боеспособность личного состава, боевой техники, авиации, ракетных и артиллерийских установок воинских частей, размещенных в полевых условиях в зонах проведения учений.

Как сообщили Report в министерстве обороны, согласно плану широкомасштабных учений, министр обороны, посетив командные пункты управления и учебные точки на различных полигонах, созданных в соответствии с условиями, приближенными к боевым, дал соответствующие указания в связи с участием в учениях личного состава, вооружения и военной техники, а также точным выполнением задач и распоряжений.

Учения продолжаются.