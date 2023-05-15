О нас

В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание

В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание 15 мая состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.
Армия
15 мая 2023 г. 16:16
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание

15 мая состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В совещании приняли участие заместители министра, командиры родов войск, начальники Главных управлений и управлений министерства, а также командиры воинских частей.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

Были проанализирована текущая оперативная обстановка на условной границе Азербайджана и Армении, а также в Карабахском экономическом районе. Комментируя последние боевые столкновения на Кяльбаджарском направлении, министр обороны отметил, что противнику был дан достойный ответ, решительно предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении. Министр дал указания соответствующим должностным лицам о дальнейшем принятии жестких мер реагирования на возможные вооруженные провокации.

На совещании были обсуждены вопросы боевой подготовки и всестороннего обеспечения войск в зимний период, командирам родов войск был поручен ряд предстоящих задач.

Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность уточнения оперативных планов Сухопутных войск, ВВС, ракетных и артиллерийских войск, Сил специального назначения и других воинских частей, а также дальнейшего повышения качества интенсивных учений и тренировок войск.

В заключение министр обороны поручил уделить особое внимание усиленной подготовке подразделений боевого обеспечения всех родов войск.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Official meeting held in Azerbaijan's Ministry of Defense
Версия на азербайджанском языке Müdafiə naziri xidməti müşavirə keçirib, Ermənistanla sərhəddə və Qarabağdakı əməliyyat şəraiti təhlil edilib

Самое важное

Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
15 мая 2023 г. 14:43
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
15 мая 2023 г. 12:07
Дороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ
ФотоДороги, ведущие в Шушу - РЕПОРТАЖ
15 мая 2023 г. 10:07
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
ФотоШарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
14 мая 2023 г. 23:42
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций
Шарль Мишель: Азербайджан и Армения наметили шаги по разблокированию коммуникаций
14 мая 2023 г. 21:26
На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата
На встрече Ильхама Алиева и Шарля Мишеля выражено удовлетворение возобновлением Брюссельского формата
14 мая 2023 г. 14:15
Президент Турции: Голосование наших граждан очень важно для турецкой демократии
Президент Турции: Голосование наших граждан очень важно для турецкой демократии
14 мая 2023 г. 13:19
Назначен новый заместитель министра культуры
Назначен новый заместитель министра культуры
13 мая 2023 г. 15:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi