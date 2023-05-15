В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание

15 мая состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

15 мая состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В совещании приняли участие заместители министра, командиры родов войск, начальники Главных управлений и управлений министерства, а также командиры воинских частей.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

Были проанализирована текущая оперативная обстановка на условной границе Азербайджана и Армении, а также в Карабахском экономическом районе. Комментируя последние боевые столкновения на Кяльбаджарском направлении, министр обороны отметил, что противнику был дан достойный ответ, решительно предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении. Министр дал указания соответствующим должностным лицам о дальнейшем принятии жестких мер реагирования на возможные вооруженные провокации.

На совещании были обсуждены вопросы боевой подготовки и всестороннего обеспечения войск в зимний период, командирам родов войск был поручен ряд предстоящих задач.

Генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность уточнения оперативных планов Сухопутных войск, ВВС, ракетных и артиллерийских войск, Сил специального назначения и других воинских частей, а также дальнейшего повышения качества интенсивных учений и тренировок войск.

В заключение министр обороны поручил уделить особое внимание усиленной подготовке подразделений боевого обеспечения всех родов войск.